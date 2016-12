Passengers : Critique tiédasse

Chris Pratt et Jennifer Lawrence amoureux à bord d'un gigantesque vaisseau spatial high tech. Chris Pratt et Jennifer Lawrence réunis pour affronter un danger terrible dans l'espace. Chris Pratt et Jennifer Lawrence dans une superproduction à 110 millions réalisée par Morten Tyldum , nommé aux Oscars pour The Imitation Game. Chris Pratt et Jennifer Lawrence : le film.

LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE

Passengers ressemble à un fantasme de studio hollywoodien : Chris Pratt et Jennifer Lawrence, deux superstars et parfaits soldats de marathon promo, dans une histoire d'amour et d'aventure truffée d'effets spéciaux. Il y a de la romance, de l'humour, de l'action. Public féminin et masculin, adolescents et fans de films de genre, coeurs tendres et amateurs de sensations fortes, la superproduction coche de nombreuses cases.

A l'écran, il y a moins de raisons de s'enthousiasmer. D'un pitch amusant qui aurait presque pu donner un épisode de luxe de La Quatrième Dimension ou Au-delà du réel : L'aventure continue, la superproduction tire une aventure cousue de fil blanc et construite sur une formule trop connue pour embarquer sans réserve. En partie parce que la promo a grillé de nombreuses cartouches pour attirer l'attention, Passengers se révèle par ailleurs très mou dans sa première partie, qui passe un temps considérable à installer un univers et des éléments à la fois classiques et acquis.

NO GRAVITY

Cette première partie qui s'éternise confirme vite un soupçon : Passengers est plus une histoire d'amour qu'une aventure spatiale avec de l'action. L'attention toute relative apportée aux éléments de science-fiction (de l'aspect du vaisseau à la gravité dans l'espace, en passant par un passage serré près d'une géante rouge) le démontre au fil des deux heures. Le soin parfois incongru apporté aux acteurs et plus particulièrement à Jennifer Lawrence, de ses chaussures branchées à sa coiffure, le confirme.

La voir débarquer en robe avec un maquillage de soirée face à Chris Pratt en costume cintré prête à sourire : derrière la légèreté assumée de cette vie à bord d'un gigantesque vaisseau de luxe qui offre quantité de services, il y a l'ennui poli d'une bonne heure consacrée à leur histoire. Leur premier baiser après une escapade spatiale pompeuse embraye sur un montage attendu de leur quotidien, entre sexe et sketchs, qui n'apporte rien d'autre au film qu'une poignée de moments avec les stars - plus que les personnages.

SPACE LOVERS

Passengers serait donc un film d'amour plus qu'un film de science-fiction : ce n'est ni un problème ni une hérésie. Même si les ficelles sont très, très grosses. Même si la promo a largement vendu un spectacle digne d'un blockbuster. Sauf que c'est précisément cet aspect qui pose les limites de l'entreprise.

Dans son dernier acte, Passengers s'emballe subitement avec un événement qui force l'intrigue à se recentrer. La romance et ses conséquences repasse au second plan pour laisser place à l'action et l'aventure. En quelques scènes, la situation vire à la catastrophe absolue, après une heure de mélodrame émaillé de quelques pannes, qui semblent avoir été posées ça et là par obligation narrative mais sans envie.

Aucun crescendo : sitôt que le film approche de son climax, il compile sans finesse et avec une fausse efficacité plusieurs twists et scènes spectaculaires. Après une grosse heure consacrée à l'histoire un peu niaise des héros, Passengers fonce tête baissée, de manière arbitraire, sans avoir pris la peine de construire une quelconque tension. La caméra complaisante aura tourné longuement autour des belles gueules hollywoodiennes pour capter leurs larmes et sourires, mais il leur suffira d'une minute pour dénicher le grand mystère du film caché derrière une porte suspecte.

Ce dernier acte semble sorti d'un autre blockbuster, collé à cette superproduction romantique pour garantir les sensations fortes promises par les bandes-annonces et le pitch. Mais la manoeuvre est grossière.

SPACEBORED

Il a fallu des années à Passengers pour exister, après avoir failli se faire avec Keanu Reeves et Emily Blunt en 2007, puis le réalisateur Gabriele Muccino (A la poursuite du bonheur), puis Reese Witherspoon. Le scénario de Jon Spaihts a même été classé dans la fameuse blacklist censée répertorier les meilleurs scénario non-produits. Tout ça pour ça ?

L'une des explications est que le scénario original a été en grande partie modifié. Spaihts a connu le même sort avec Prometheus, dont il a écrit une première version clairement connectée à la mythologie que Ridley Scott a ensuite fait reprendre par Damon Lindelof. La version originale de Passengers avait un troisième acte très différent avec des enjeux plus grands au-delà du duo, et une fin qui donnait un autre sens à la décision contestable du héros au début de l'histoire - qui rend la fameuse romance très douteuse.

Mais au-delà de cette réécriture, le film de Morten Tyldum est terriblement fade et dénué de passion et inventivité. Chris Pratt et Jennifer Lawrence assurent confortablement le service attendu, aidé par des dialogues simplets et terriblement explicatifs pour que l'intrigue avance. Le scénario maltraite un certain nombre d'éléments, et notamment ce robot barman qui a un rôle central dans l'intrigue, et dont l'éveil émotionnel est évoqué.

La direction artistique se contente de recycler les images et couleurs habituelles du genre, avec des effets spéciaux au mieux ordinaires - et au pire très plats, comme lorsque les personnages sont dans l'espace. Rien n'est déplaisant ou affreux dans Passengers : tout est banal et terne. C'est presque pire.