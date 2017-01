La Grande Muraille : Critique débridée

Curieux programme que La Grande Muraille, blockbuster sino-américain, produit sous la bannière d’Universal et Legendary (récemment acquise par la Chine), répondant à la volonté Hollywoodienne de travailler au corps un marché émergeant perçu comme le nouvel El Dorado du cinéma mainstream. Si le film répond totalement à ce cahier des charges, ce dernier a toutefois des airs de piège mortel.

Space Cake

Depuis la publication de ses premières images, on attendait de pied ferme ce projet bizarroïde, dans lequel un Matt Damon sous perfusion de pâté en croûte et transformé en super guerrier emmenait l’armée impériale chinoise au combat face à une armada de monstres de l’espace. Pour qui n’a jamais consommé de LSD en plein cours d'histoire, le concept pouvait sembler hallucinant, mais c’est bien là ce qui faisait tout son sel.

Chargé d’emballer ce projet schizophrène, Zhang Yimou a manifestement souffert de devoir se comporter en chef de chantier, plutôt qu’en chef d’orchestre. La Grande Muraille se rêve film d’action et de fantasy décomplexé, mais il a bien du mal à dépasser les conventions imposées par ses producteurs. Ainsi, mêler le tract politique du Parti du Peuple, un portrait tout en veulerie des Occidentaux – en donnant à l’un deux le rôle principal – sans oublier de ménager une pseudo-romance, inaboutie car ethniquement explosive, tout en respectant les codes du blockbuster américain aboutit à un gloubi-boulga tragiquement indigeste.

Ninja Theory

Pendant la moitié de l’aventure, il faudra ainsi supporter le ton ridiculement grave de l’ensemble (comme si une armée de Power Rangers constipés affrontant des crottes de nez numériques géantes appelait un sérieux papal), qui mine La Grande Muraille, soulignant par endroit sa conception maladroite, où décors grandioses mais traversés au pas de course cohabitent avec des effets numériques très inégaux.

On regrettera donc que cette recette lourdingue empêche le récit d’embrasser son ADN de grand n’importe quoi surréaliste, car à l’écran, il ne manque parfois pas grand-chose pour que le film joue son rôle de super Z délirant. Les scènes d’action sont nombreuses et plutôt généreuses, la direction d’artistique, si elle est loin d’atteindre la sophistication du Secret des Poignards Volants ou de Hero, fait preuve d’une richesse qui tranche agréablement avec le tout venant du blockbuster occidental.

Enfin, La Grande Muraille recèle suffisamment d’images iconoclastes, de curiosités esthétiques – à commencer par son bestiaire, limité mais rigolo – et de violence pop-corn pour assurer le minimum vital en matière de divertissement. On n’y trouvera rien d’irrémédiablement raté, plutôt une absence de folie curieuse, qui handicape l’ensemble et en souligne les défauts.