Split : Shyamalan de retour à Gérardmer ?

Super Kevin

Comme l’ont martelé ses bandes-annonces, Split repose sur un effet spécial surpuissant, un James McAvoy déchaîné dans le rôle de Kevin, victime de dissociation d’identité - ce que les scénaristes du temps jadis appelaient un peu grossièrement un schizophrène - et c’est là une de ses belles réussites. On suit avec un réel plaisir la formidable leçon de cabotinage donnée simultanément par le personnage et l’acteur alors que l’inquiétant Kevin enlève trois jeunes filles, destinées à nourrir physiquement et symboliquement une nouvelle personnalité sur le point d’advenir.

On notera au passage qu’Anya Taylor-Joy confirme, après The Witch, tout le bien qu’on était en droit de penser d’elle. En dépit d’un rôle sous-écrit et terriblement simplet, elle impose à l’écran une forme de retenue magnétique férocement cinégénique, celle-là même qui innervait déjà le film de Robert Eggers. La retrouver ainsi après l’abominable Morgan est un régal.

Ce qui ne me tue pas…

L’autre grande satisfaction procurée par Split, c’est l'indéniable retour en forme de Shyamalan. Oubliez les séquences de la honte qui parcouraient Phénomènes et sa flippe végétale, la mégalomanie sirupeuse de La Jeune Fille de l’Eau, la mollesse stupéfiante d’After Earth ou l’esthétique mongolo-craignos du Dernier Maître de l’Air, le cinéaste s’est sorti les doigts comme il faut.

Split est truffé de scènes découpées à la perfection (l’enlèvement des héroïnes, véritable traité de placement de la caméra), et parvient souvent à redynamiser des pans entiers de son récit, menacés par la paresse parfois navrante du scénario, par la simple grâce de son montage ou de la dynamique interne de ses images (vous vous souviendrez longtemps de la choré d’Hedwig).

… Me rend moins mort

Malheureusement, le réveil de Shyamalan est loin d’être une totale réussite. La faute à un scénario dont le classicisme étonne presque autant que sa prétention. Le récit passe son temps à jouer les malins, murmurant à l’oreille du spectateur qu’il en a dans le Split et qu’il va voir ce qu’il va voir. Pourtant, on sera bien en peine de trouver une once d’originalité dans cette narration finalement très convenu, dont le déroulé suit une trame déjà usité maintes fois.

Par conséquent, aboutir, après deux heures de rodomontade à un piteux « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », déclamé par un John McAvoy en pleine extase prostatique a de quoi énerver le cinéphile auquel on a promis le psycho-thriller ultime. A fortiori quand le personnage principal du film ne nous offre qu’un éventail de trois ou quatre personnalités, là où on nous répète que son cerveau en abrite plus d’une vingtaine, comme si le film, sous ses airs de malice revendiquée, souffrait d’un vilain poil dans la main.

L’autre grande déception du film provient de son ultime « twist », dont on ne dira rien, sinon qu’il pose d’évidents problèmes de sens et de positionnement. S’il pourra enthousiasmer les fans hardcore du cinéaste, qui leur offre ici une promesse de retour aux sources, ce salto narratif a surtout des airs de racolage filmique directement inspiré de la recette Marvel, soit la négation de ce que proposait initialement Shyamalan. Enfin, sa conclusion a pour effet dommageable de transformer un Split anodin mais efficace en une longue bande-annonce, achevant ainsi de faire de ce grand retour un petit tour de piste.