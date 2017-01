The Last Face : Critique impitoyable

Into the wild nous avait déjà laissé ici et là un sentiment de facilité et de bienpensance derrière la façade d'une mise en scène très réussie. Mais le film se tenait, notamment grâce à son jeune acteur. Le message était déjà pourtant limite, visiblement contradictoire avec les positions affichées publiquement par l'acteur. Et aujourd'hui, c'est encore pire.

Une histoire d'amour nait entre un homme et une femme au milieu de vicissitudes de l'humanitaire en Afrique. Dans ce dernier film, sélectionné au festival de Cannes 2016, on tombe malheureusement dans la caricature la plus radicale, entre ralentis, histoire d'amour pour ados et vision de l'humanitaire complètement démente. Sean Penn a beau être allé sur des terrains complexes, il n'en retient que la carte postale, creuse et désincarnée. Les deux héros de l'histoire sont comme perdus au milieu des gentils africains et des méchants tueurs, et surtout au milieu d'un message complètement tordu, qui exclut justement les locaux, qu'ils soient Soudanais ou Libériens.

Ces derniers sont là pour décorer, servir la soupe à la jolie histoire d'amour entre les deux courageux humanitaires de Médecins Du Monde et Médecins Sans Frontières. Ce qui rend le film à la fois gênant et nullissime. L'Afrique est filmée comme une vaste zone de guerre sans analyse, sans profondeur, mélangeant tous les conflits comme s'il s'agissait d'un vaste enfer. On passera sur les enfants qui meurent dans les bras du gentil docteur joué pourtant par Javier Bardem que l'on a connu plus inspiré dans ses choix. Quant à l'histoire d'amour elle-même, on atteint de sommets de banalité...



Le fond est désastreux. Sean Penn ne se rend sans doute pas compte que son film dessert totalement son propos initial, enfonçant le clou de l'ingérence émotionnelle dans ces pays. C'est un film pour les touristes de l'humanitaire, pour ceux qui vont se faire du bien, dans ces coins infernaux, de manière égocentrique et narcissique, servant un égoïsme Occidental invisible et sournois.

La forme ne sauve rien. Le métrage est découpé grossièrement, filmé et monté comme un pseudo reportage parce que ça fait plus "vrai". Les acteurs sont très peu aidés par une écriture qui sent le vite fait, Charlize Theron donnant une impression de planer tout le long, à la manière d'une groupie qui aurait trouvé son beau docteur catalan au milieu des camps de réfugiés. Bref, c'est nul. Et Sean Penn déçoit énormément. Nous sommes très loin de The Pledge ou d'Indian Runner.