Les Teen Titans reviennent dans la bande-annonce de leur nouveau film, Judas Contract

Adulée par de nombreux fans de comics, la série télévisée Teen Titans commence sérieusement à dater et les ados justiciers nous manquent pas mal. Ca tombe bien, ils reviennent et ils ont l'air en forme.

On ne le répètera jamais assez, si le DCU pédale quelque peu dans la semoule au cinéma, tout va bien dès que l'on parle de vidéo puisque DC Comics et Warner enchainent les films animés à une cadence infernale. Et, très peu de temps après Justice League Dark, c'est au tour des Teen Titans de revenir sur les écrans avec The Judas Contract.

Et cette fois, la team menée par Damian Wayne aura fort à faire puisqu'une mystérieuse secte décide de kidnapper les méta-humains pour s'approprier leurs pouvoirs afin que le gourou devienne l'égal d'un dieu. Rien que ça, sacré programme. Pour choper les super-héros il engage donc Deathstroke mais il n'est pas dit que les Titans se laissent faire.

Le site IGN vient d'en dévoiler la première bande-annonce et il faut avouer que cela a plutôt de la gueule et prouve à ceux qui en doutaient encore que DC et Warner sont bel et bien en train de placer leurs pions de manière intelligente pour nous préparer pour la suite de leur grand plan de domination du monde. Si Justice League Dark se permettait de réhabiliter John Constantine pour une utilisation future, The Judas Contract nous permet de faire connaissance avec Deathstroke, prochain grand antagoniste de The Batman, tout en réactualisation les Teen Titans alors qu'un film qui leur est dédié est toujours en attente de confirmation.

Prévu pour une première projection au prochain Comic Con de San Diego, The Judas Contract sera l'occasion d'entendre Christina Ricci et surtout, surtout, de retrouver une dernière fois le génial Miguel Ferrer qui nous a quitté il y a très peu de temps. Donc, rien que pour ça, on a envie de le voir.