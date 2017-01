La Justice League Dark face à un gros problème dans un premier extrait du film

Si, côté cinéma, DC patine un peu mais compte bien redresser la barre prochainement, tout va bien pour lui par contre dès qu'il est question de vidéo et de dessin animé. Et Justice League Dark semble confirmer cette théorie.

Annoncé il y a quelques mois, Justice League Dark arrivera en VOD le 27 janvier prochain aux Etats-Unis, avant de connaitre une carrière en BLu-Ray et DVD le 7 février et il semble des plus prometteurs. En effet, s'intéressant à un versant peu connu de la Justice League, Justice League Dark plongera dans le monde de l'horreur, de l'occulte et de la magie noire tout en nous permettrant de retrouver John Constantine, Swamp Thing ou encore Zatanna pour une nouvelle aventure aux frontières du réel.

Un petit évènement donc qui ne laissera pas la Justice League traditionnelle sur le carreau, Batman en tête, même s'il faut avouer que cette enquête risque de sortir de son domaine de compétence et qu'il y a une forte chance qu'elle soit complètement larguée. D'où l'arrivée de Constantine et ses potes. Et c'est exactement ce que laisse entendre le premier extrait du film diffusée par la Warner il y a très peu de temps où nous voyons donc la JL réunie dans son QG, en proie au doute face à la multiplication de phénomènes étranges un peu partout dans le monde. Si les avis divergent quant ç la meilleure solution à adopter, Wonder Woman penchant pour sa part pour une explication surnaturelle, Batman, lui, reste ce qu'il est et décide de faire cavalier seul pour mener son enquête, réfutant toute théorie surnaturelle. Evidemment, la suite lui donnera probablement tort.

Ce court extrait, bien qu'il n'en montre pas beaucoup au final, reste suffisamment alléchant pour nous donner envie de découvrir la suite. De toute façon, un dessin animé avec Constantine ne peut pas se planter puisqu'il parait évident que DC est actuellement en pleine manoeuvre pour imposer définitivement le personnage dans le coeur des fans. Verdict dans quelques jours donc.